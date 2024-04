Der Tag

Die größte Wahl der Welt

6 Wochen, fast 1 Mrd. Wahlberechtigte, markierte Fingernägel, Wahlautomaten in 4000m Höhe – die Parlamentswahl in Indien ist ein logistisches Mega-Projekt. Bleibt das Land auf demokratischem Kurs? Und: Wie Russland in Deutschland spioniert.