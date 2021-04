Der Tag Die K-Frage, fast geklärt

Das CDU-Präsidium und der Vorstand stellen sich hinter Armin Laschet als Kanzlerkandidaten für die Union. Und was ist mit Markus Söder, muss er jetzt zurückziehen? Außerdem: Aerosole in Innenräumen sind die größte Gefahr in der Pandemie. Das ist nicht neu. Aber die Gesellschaft für Aerosolforschung wendet sich mit einem Appell an die Politik. Ausgangssperren seien der falsche Weg, man müssen den Fokus mehr auf Büros oder Schulklassen legen.

Von Sonja Meschkat

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek