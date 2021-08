Der Tag Die Lage der Union

Die Union und Kanzlerkandidat Laschet verlieren an Zustimmungswerten. Woran das liegt, wie CSU-Chef Söder darauf reagiert und wieso Angela Merkel zu alledem auffallend still bleibt. Außerdem: Warum die Regierungskoalition in Polen zerbrochen ist und was das für die politische Ausrichtung des Landes bedeutet.

Von Katharina Peetz

