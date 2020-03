Russland und die Türkei haben sich im Syrien-Krieg auf eine Waffenruhe für Idlib verständigt, und tatsächlich hat sich die Lage dort leicht entspannt. Langfristig sieht die Syrien-Kennerin Kristin Helberg aber wenig Hoffnung für die Region. Denn Putin und Erdogan würden dort nach wie vor sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Und die Menschen, die noch in Idlib wohnen, müssten sich zunehmend mit dschihadistischen Machthabern in der Provinz arrangieren. Der Alltag dort sei von großen Widersprüchen geprägt. Und natürlich von großer Not. Kein Wunder deshalb, dass immer mehr Menschen aus Idlib Richtung Türkei losziehen.

Eine Sache von Frauen und Männern

Der Weltfrauentag ist auch bei uns in Deutschland immer noch eine gute Gelegenheit für ein paar grundsätzliche Gedanken über die Gleichberechtigung, meint Barbara Schmidt-Mattern. Es sei überraschend, wie viele Nachteile Frauen bei uns immer noch haben - trotz aller Anstrengungen bei der Gleichstellung. Merkwürdig auch, dass viele Politikerinnen und Politiker das Thema gerne auf die leichte Schulter nehmen.