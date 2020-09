Wir hören eine Demonstrantin, die am Samstag mit dabei war bei den Corona-Protesten in Berlin. Sie kritisiert, dass in der Berichterstattung viel zu viel über Nazis und Rechtsextreme gesprochen wird - und zu wenig über Zehntausende, die friedlich demonstriert haben.

Und DLF-Korrespondent Jürgen König berichtet über den Beginn im Charlie-Hebdo-Prozess in Paris. Das Verfahren zeige einmal mehr, wie zerrissen das Land ist, sagt er. Auch wenn französische Präsidenten immer wieder von der "Einigkeit" sprechen würden.