Der Tag Die Verteidigungsstrategie der EU nach Afghanistan

Dass die Katastrophe in Afghanistan auch ein Scheitern des Westens ist, darin sind sich viele einig. Die EU-Verteidigungsminister und Ministerinnen haben in Slowenien über mögliche Lehren beraten. Außerdem: In Texas ist das schärfste Abtreibungsgesetz der USA in Kraft.

Von Katharina Peetz

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek