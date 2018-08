Die Wehrpflicht in Deutschland ist ausgesetzt, nicht abgeschafft. Sie wieder einzusetzen wäre theoretisch möglich, würde die Strukturen der Bundeswehr aber vor große Herausforderungen stellen. Eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland, wie sie jetzt Teile der CDU diskutieren, ist rechtlich kaum möglich, erklärt unsere Rechtsexpertin Gudula Geuther aus unserem Hauptstadtstudio. Zwangsarbeit ist in Deutschland nämlich verboten - und ein allgemeiner Dienstzwang würde unter dieses Verbot fallen.

Aufstehen

So der Titel der neuen linken Sammlungsbewegung, initiiert unter anderem von Sahra Wagenknecht, der Fraktionsvorsitzendern der Linkspartei im Bundestag. Was inhaltlich auf der Agenda steht? Bislang unklar. Welche Struktur die Bewegung bekommen soll? Auch unklar. Und die Rolle Wagenknechts? Ein wenig schizophren, meint Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio.