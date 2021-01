Der Tag Digitaler Parteitag: Wer wird der nächste CDU Vorsitzende?

Laschet, Merz oder Röttgen? Wer neuer Parteichef der CDU wird, entscheiden die 1001 Delegierten am Samstag. Vor welchen Herausforderungen der neue Parteivorsitzende stehen wird und warum die Delegierten anders ticken als die Basis. Außerdem: Warum es politisch heikel ist, wenn WHO Experten den Ursprung des Coronavirus in Wuhan untersuchen.

Von Sonja Meschkat

