Der Tag Düstere Zeiten

Eine Depression sieht man Erkrankten meist nicht direkt an und wie sie sich anfühlt, können sich viele Außenstehende nicht vorstellen. Ein Betroffener erzählt, ein Experte liefert Kontext. Und: Über kaum etwas wird in der Politik schon so lange gestritten, wie über die Grundrente. Warum ist das so schwer?

Von Sarah Zerback

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek