Der Tag Eine Frage der politischen Hygiene - Nebentätigkeiten in der Politik

Die Abgeordneten Georg Nüßlein und Nikolas Löbel haben in CDU und CSU und im Bundestag mächtig Wirbel ausgelöst – ihnen wird vorgeworfen, sich durch Geschäfte mit Corona-Masken bereichert zu haben. Wieder einmal wird nun diskutiert, was in der politischen Klasse legal und was legitim ist. Außerdem: Ein Interview mit Folgen - nach dem Auftritt von Herzogin Meghan und Prinz Harry diskutiert Großbritannien über möglichen Rassismus im Königshaus.

Von Barbara Schmidt-Mattern

