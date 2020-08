Der Tag Eine TV-Show namens Parteitag

An Emotionen, prominenten Protagonisten und einem Antagonisten mangelt es auf dem Nominierungsparteitag der US-Demokraten nicht. Die große Frage ist: Schafft es Joe Biden, Geschlossenheit in den eigenen Reihen herzustellen? Außerdem: Die Studenten-Proteste in Thailand könnten einen Wandel im Land herbeiführen.

Von Katharina Peetz

