Der Tag Erinnern

Jedes Jahr am 27. Januar wird in Deutschland an den Holocaust erinnert. Zeitzeugen wird es bald nicht mehr geben. Wie bleibt das Wissen über den Holocaust bei Jugendlichen trotzdem wach? Und: Italien in der politischen Dauerkrise. Wer kann mit wem regieren?

Von Tobias Armbrüster

