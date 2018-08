Der Tag Experten im Shitstorm

Sozialer Wohnungsbau? Mietpreisbremse? Ach was! Der Markt wird das schon regeln. Wegen dieser steilen These wird der Wissenschaftliche Beirat grad heftig kritisiert. Was ist das eigentlich für ein Gremium? Wie gefährlich ist der IS noch? Und warum fremdeln viele so mit Frauen in der Fußballwelt?

Von Sarah Zerback

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek