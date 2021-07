Der Tag Extremwetter: Wie können wir uns städtebaulich wappnen?

In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat der Starkregen zu Überschwemmungen geführt, Dutzende Menschen sind gestorben. Wegen des Klimawandels werden solche Extremwetter künftig häufiger auftreten. Welche baulichen Maßnahmen braucht es, um sich an diese Wetterbedingungen anzupassen? Außerdem: Was steckt hinter der Gewalt in Südafrika?

Von Katharina Peetz