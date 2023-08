F16-Kampfjets für die Ukraine

Gamechanger, zu spät oder zu riskant?

Dänemark und die Niederlande wollen Kampfjets an die Ukraine liefern. Was bedeutet das für den Krieg – und für die Bundesregierung? Außerdem: Wie Italiens Regierung die Kulturlandschaft nach rechts drehen will (12:40). Und: ein Kuss mit Folgen.

Schulz, Josephine | 21. August 2023, 17:00 Uhr