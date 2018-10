Seit dem 2. Oktober ist der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi verschwunden. Zuletzt gesehen hatte ihn seine Lebensgefährtin, die ihn zum saudischen Konsulat in Istanbul brachte, um Papiere für die geplante Hochzeit abzuholen. Er kehrte nie zurück. Die türkischen Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass der Regierungskritiker von einem Spezialkommando getötet wurde, das extra aus Saudi-Arabien kam. US-Präsident Trump nimmt den saudischen Kronprinzen derweil in Schutz. Es gelte die Unschuldsvermutung. Was könnte dahinter stecken? Und wie stark sind Washington und Riad miteinander verbunden?

Guantanamo – ein Besuch in einer unwirklichen Welt

Nicht vielen gelingt es, nach Guantanamo zu reisen, um sich ein Bild von dem amerikanischen Gefangenenlager zu machen. Unser Kollege Burkhard Birke hat es geschafft. Wie ist der Besuch abgelaufen? Und richten sich die Verantwortlichen wirklich darauf ein, die nächsten 25 Jahre weiterzumachen?

