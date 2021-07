Der Tag Frankreichs Coronamaßnahmen: Zwischen Wut und Zustimmung

Während in Deutschland erneut über eine Impfpflicht diskutiert wird, hat Frankreich bereits Fakten geschaffen. Das Parlament hat ein ganzes Paket von Maßnahmen verabschiedet. Was genau wurde beschlossen und welche Konsequenzen hat das? Außerdem: Tunesiens Regierung wurde vom Präsidenten abgesetzt. Hauptgrund ist, aus Sicht des Präsidenten, eine verfehlte Coronapolitik. Was die aktuelle politische Entwicklung für Tunesien bedeutet.

Von Sonja Meschkat

