Amateurfußball, nur in Zeitlupe? Daniela Müllenborn aus unserer Sportredaktion hat selber lange Fußball gespielt. Sie hält nichts davon, Fußballerinnen immer nur mit Fußballern zu vergleichen. Das Tempo mag bei den Herren größer sein. Attraktiv ist Frauenfußball trotzdem längst. Und anderswo füllt er inzwischen große Stadien.

Auch für die Grünen werden die Bäume nicht immer in den Himmel wachsen, meint Markus Decker vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und doch spricht viel dafür, dass die Partei die SPD auf Dauer von Platz zwei verdrängt. Weil die politische Konkurrenz ein so schwaches Bild abgibt. Weil die Grünen an der Spitze stark aufgestellt sind. Weil sie mit dem Klimaschutz ein Thema forcieren, dass weiter die öffentliche Debatte bestimmen wird.