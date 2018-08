Der Tag Für immer Sommerzeit?

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will durchgängig die Sommerzeit einführen. Doch kann er das so einfach? Außerdem: RWE will den Hambacher Forst roden, um Braunkohle abzubauen, doch der Widerstand ist massiv. Und: Verfassungsschutzchef Maaßen im Fall Anis Amri unter Druck.

Von Philipp May

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek