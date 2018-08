Der Tag Gefährliche Mogelpackung

Gestohlene, minderwertige oder einfach nur billige Medikamente werden so oft hin- und hergeschoben, dass Betrüger leichtes Spiel haben. Wie sicher sind Medikamente in Deutschland? Und: Was hat die AfD zu den wichtigen Fragen der Zukunft beizutragen? Teile der Antwort könnten Sie verunsichern...

Von Sarah Zerback

