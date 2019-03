Die EU-Urheberrechtsreform ist beschlossene Sache. Obwohl zuletzt tausende in Europa, vor allem in Deutschland dagegen auf die Straße gegangen waren. Wie auch jeden Freitag SchülerInnen bei den fridays for future demonstrieren. Die Jugend geht für ihre Belange auf die Straße. Aber die Politik scheint nicht zuzuhören? Moment mal, sagt unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern. Einen besonderen Generationenkonflikt kann er nicht erkennen. Wohl aber eine gewisse Dünnhäutigkeit in der politischen Diskussion.

Eskalation in Israel

Nach einem erneuten Raketenangriff auf Israel aus dem Gaza-Streifen hat das israelische Militär gestern reagiert und Hamas-Stellungen angegriffen. Die Hamas behauptet allerdings sie habe die Raketen gar nicht abgefeuert. Eine verworrene Gemengelage, in die auch noch die Anerkennung der Golan-Höhen als israelisches Gebiet durch Donald Trump kommt. Und all das unmittelbar vor den Parlamentswahlen in Israel. Unser Korrespondent Benjamin Hammer ordnet das ein.