Ist Glyphosat krebserregend oder nicht? Die Frage steht seit Jahren im Raum und sie wird sehr kontrovers diskutiert. In den USA hat nun in einem Prozess gegen die Bayer-Tochter Monsanto eine Jury festgestellt, dass der Einsatz von Glyphosat die Krebserkrankung eines Mannes mit verursacht hat. Aus diesem Grund schauen wir uns mit Umweltredakteur Georg Ehring die Datenbasis genauer an.

Missbrauchsfall Lügde

Dutzende Kinder sind über Jahre hinweg auf einem Campingplatz in Lügde sexuell missbraucht worden. Seit Ende letzten Jahres sind die Taten bekannt - und beinahe wöchentlich kommen neue Details über die Umstände ans Licht. Auch die Umstände der schlampigen Aufklärung in deren Zuge Beweismittel verschwunden sind. Hier liegt der Verdacht bewusster Vertuschung im Raum. An anderer Stelle haben Behörden einfach weg geguckt, obwohl es Hinweise für missbräuchliches Verhalten gab. Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper schildert, was bisher bekannt ist.