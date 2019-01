Über Transparenzregeln geheim abstimmen lassen: Auf die Idee muss man auch erst einmal kommen. So geschehen heute im Europaparlament - auf besonderen Wunsch der deutschen Christdemokraten. Das Ergebnis: Führende EU-Abgeordnete müssen in Zukunft öffentlich machen, wenn sie sich mit Lobbyisten treffen. Mit denen hat auch EU-Korrespondent Paul Vorreiter bereits Erfahrungen gesammelt und sagt: Die Grenzen zwischen legitimem und illegitimem Lobbyismus sind sehr schwer zu ziehen.

Fürs so genannte "Containern" wurden zwei Studenten in Bayern gerade verurteilt. Denn: Einfach Essen aus fremden Mülltonnen holen, kann strafbar sein. Was aber können Supermärkte, Industrie und Verbraucher tun, damit in Deutschland nicht jedes Jahr tonnenweise Lebensmittel verschwendet werden? Kollegin Kerstin Ruskowski hat da ein paar Ideen.

Feedback gerne an: dertag@deutschlandfunk.de