Der Tag Handel statt Wandel

Seit jeher versucht die Bundesregierung die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Thema Menschenrechte zu verknüpfen. Manche halten diesen Ansatz allerdings längst für gescheitert und verweisen auf die Lage in Hongkong und auf die Unterdrückung der Uiguren. Auch Pekings Klimaschutz-Politik wirft Fragen auf. Außerdem: Ein Hamburger Jung will Kanzler werden. Welche Chancen hat der "truly Sozialdemokrat" Olaf Scholz?

Von Barbara Schmidt-Mattern

