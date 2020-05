Der Tag Heils Versprechen

Empörung allenthalben über skandalöse Arbeits- und Lebensbedingungen in großen Schlachtbetrieben. Wie angekündigt beginnt Arbeitsminister Hubertus Heil jetzt damit, in der Branche aufzuräumen. Ist er dabei auf dem richtigen Weg? Außerdem: Auch die Europäische Union will Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion ganz groß schreiben. Widerstand ist allerdings sicher.

Von Jasper Barenberg

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek