Der Tag Homeoffice per Gesetz

Einen Anspruch auf mobiles Arbeiten will Arbeitsminsiter Hubertus Heil auch für die Zeit nach der Pandemie in ein Gesetz schreiben. Wirtschaft und Arbeitgeber sind nicht begeistert. Außerdem: Madrid - das Leben in einer abgeriegelten Stadt.

Von Jasper Barenberg

