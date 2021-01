Der Tag Impeachment Nr. 2 - Wie geht's weiter?

Das US-Repräsentantenhaus hat mehrheitlich für die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump gestimmt. Es ist das zweite Verfahren gegen ihn. Was würde ein nachträgliches Impeachment für Trumps politische Karriere bedeuten? Außerdem: In Uganda setzt die Jugend ihre Hoffnung in den Musiker und Präsidentschaftskandidaten Bobi Wine.

Von Katharina Peetz

