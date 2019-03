Zumindest indirekt helfen deutsche Rüstungsgüter den Saudis im Jemenkrieg, sagt Björn Blaschke, ARD-Korrespondent für die arabische Halbinsel. Ob aber ein komplettes Rüstungsembargo der USA und Europa den Krieg verkürzen könnte, da ist Blaschke skeptisch: "Dann kauft Saudi-Arabien seine Waffen eben in Russland." Er glaubt: Nur die innere Einsicht der Kriegsparteien könne den Konflikt beenden.

Das Ende der Seenotrettung im Rahmen der EU-Sophia-Mission sei nicht mehr als die Zementierung des Status Quo, erklärt Tassilo Forchheimer aus dem ARD-Studio in Rom. Denn, so Frochheimer: Die Italiener, die das Kommando über die Mission haben, hätten die Schiffe schon seit längerem nicht mehr vor libyschen Gewässern kreuzen lassen, also fernab der Flüchtlingsrouten.