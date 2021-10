Der Tag Junge Union: Auf der Suche nach sich selbst

Beim Deutschlandtag der Jungen Union am Wochenende zeigten sich die Mitglieder frustriert, enttäuscht, wütend, ratlos. Ein Rückblick. Außerdem: Im Moment steig die Zahl der Migrant*innen, die über die Belarus-Route nach Deutschland einreisen. Viele von ihnen kommen unter in Eisenhüttenstadt in Brandenburg.

Von Sonja Meschkat

