Europas größtes Flüchtlingslager, Moria auf Lesbos, ist in der vergangenen Nacht bei einem Großbrand völlig zerstört worden. Der Journalist Martin Gerner war in den letzten Wochen mehrmals dort. Er bezweifelt, dass es ein ähnliches Lager in der EU noch einmal geben wird.

Risiken und Nebenwirkungen

Bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes ist ein Test-Person in Großbritannien schwer erkrankt. Das sei nicht überraschend, meint Christian Floto, der Leiter der Wissenschaftsredaktion im DLF. Er sagt, auch mit einem fertigen Impfstoff könnte es Komplikationen geben. Entscheidend sei, wie die Wissenschaft damit umgeht.