2019 erleben wir den zweiten Dürresommer in Folge. Das macht offensichtlich etwas mit unserer Wahrnehmung des Klimawandels. Er wird spürbar, am eigenen Leib. Und plötzlich beginnt auch die Politik stärker nach Lösungen zu suchen. Vielleicht einige Jahre zu spät, aber immerhin. Barbara Schmidt-Mattern aus unserem Hauptstadtstudio berichtet, wie sich das Reden über den Klimawandel in der Berliner Politik verändert hat.

SPD sucht den Super-Vorsitz

Bisher ist das Bewerberfeld für den SPD-Parteivorsitz recht überschaubar. Insbesondere aus der ersten Reihe der Partei hat sich noch niemand gemeldet. Woran liegt es? Und wie läuft der ganze Prozess ab? Frank Capellan erklärt.

