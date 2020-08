Hunderttausende Menschen sind durch die Explosion in Beirut obdachlos. Der Wiederaufbau dürfte schwierig werden - das Land ist wirtschaftlich am Boden. Schuld daran ist eine korrupte politische Elite, die kaum Verantwortung für das Land übernimmt. Bente Scheller, bis 2019 Leiterin des Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut, ordet die Situation für uns ein.

Ricarda Lang & Kevin Kühnert - nur zwei politische Nachwuchstalente, die im kommenden Jahr in den deutschen Bundestag wollen. Beide haben ihr Bemühen um ein Mandat in den letzten Tagen angekündigt. Aber wie funktioniert das eigentlich? Frank Capellan, DLF-Hauptstadtkorrespondent erklärt.

