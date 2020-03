Populisten seien aktuell nicht gefragt, sagte Kühnert. "Sie sind zwar Meister darin, Probleme zu benennen und Finger in Wunden vermeintlicher oder tatsächlicher Natur zu legen. Aber sie haben keine Lösungsangebote, wenn es wirklich um existenzielle Fragen der Gesellschaft geht. Wenn davon was hängen bleibt, dann ist der Debattenkultur geholfen - wenn auch unter schlimmen Umständen", so der stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD.

Zudem wünsche er sich, dass "wir lernen, dass das Gemeinwohl nicht verzichtbar ist in unserer Gesellschaft". Der Einzelne könne eine solche Krise nicht bewältigen.

Die Krisensituation mit ihren ungewöhnlichen Maßnahmen dürfe nicht zum Normalzustand werden, forderte Kühnert weiter. Die politische Kommunikation spiele eine sehr wichtige Rolle: "Die Akzeptanz für die Maßnahmen muss immer wieder neu geschaffen werden."

Außerdem im Podcast:

Welche Chancen ergeben sich aus der aktuellen Krise und wie gelingt es uns, diese zu sehen und zu nutzen? Eindrücke der Zukunftsforscherin Cornelia Daheim.

Ideen, wie die aktuellen Entwicklungen sich im Sinne der Nachhaltigkeit auf Konsum und Wirtschaft auswirken können, besprechen wir mit Maike Gossen, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung.

Und Nicole Deitelhoff, Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungen an der Universität in Frankfurt am Main, erläutert, warum der Multilateralismus von der Krise profitieren kann.