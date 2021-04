Der Tag Laschets Machtprobe

Über Ostern wolle er nachdenken, sagte NRW-Ministerpräsident Laschet. Herauskam das neue Wort "Brücken-Lockdown": In den nächsten Wochen soll es wieder strengere Schutz-Maßnahmen geben. Lenkt Laschet also ein? Und wie wirkt sich seine Strategie auf die Chancen als Kanzlerkandidat aus? Außerdem: Der Konflikt in der Ostukraine spitzt sich zu.

Von Katharina Peetz

