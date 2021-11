Der Tag Machtspiel mit Menschen

Die Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich weiter zu. Die EU soll helfen, aber wie? Die Zuspitzung, die gerade stattfindet, sei so nicht weiter durchzuhalten, weder von der EU noch von Belarus, so schätzt es Raphael Bossong von der Stiftung Wissenschaft und Politik ein. Außerdem: 2G in Österreich. Das Mittel für ein "Impfwunder"?

Von Sonja Meschkat

