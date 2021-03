Der Tag Merkels Botschaft an die Länder

Nach dem Interview von Angela Merkel bei Anne Will: Welche Botschaft hatte die Kanzlerin und warum ist sie "all in" gegangen bei der Konfrontation mit den Ländern in Bezug auf die Coronabeschlüsse? Außerdem: Bei der Syrien-Geberkonferenz soll wieder Geld zusammenkommen, um der Bevölkerung zu helfen. Von diesen finanziellen Hilfen profitiert auch das Assad-Regime. Woran das liegt und warum es schwierig ist, Sanktionen so anzulegen, damit sie nicht nicht der Bevölkerung schaden.

Von Sonja Meschkat

