Merkel vs. Seehofer: Das sind die Endgegner im aktuellen Asylstreit. Um den doch noch zu lösen, soll die Kanzlerin mit "wirkungsgleichen" Ergebnissen zum so genannten "Masterplan Migration" vom EU-Gipfel kommen. Eine mehr als schwierige Angelegenheit - zumal viele Variablen dieser Gleichung noch unbekannt sind. Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio meint: Um dieses Dilemma doch noch zu lösen, haben die Kanzlerin und ihr Innenminister jetzt zumindest die Lautstärke in der Debatte runtergedreht. Ob das reicht, wird sich am Sonntag zeigen.

"Wie bei einer Beerdigung" - so hat unser WM-Reporter Matthias Friebe die Nationalmannschaft am Moskauer Flughafen erlebt. Kein Wunder: Das Vorrunden-Aus ist bitter und Spott und Häme heftig. Dass die Stimmung im Team, aber auch zwischen Spielern und Fans bereits in den letzten Wochen so ins Negative gekippt ist, habe einen gehörigen Anteil daran, dass "Die Mannschaft" so früh wie noch nie rausgeflogen ist.

