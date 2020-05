Viele politische Niederlagen hat Jörg Meuthen in letzter Zeit einstecken müssen. Umso bemerkenswerter scheint unserem Berliner Korrespondenten Volker Finthammer, dass der Ko-Vorsitzende im Bundesvorstand eine Mehrheit zusammen bekommen hat, um die Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz zu beenden. Damit würde eine neue Runde im Machtkampf der Gemäßigten gegen die Radikalen aber erst beginnen. Duchaus möglich, dass Meuthen gegen den gut organisierten rechtsnationalen Flügel in der AfD den Kürzeren zieht.

So wie der Völkermord der Hutu-Merheit an der Minderheit der Tutsi in Ruanda 1994 von langer Hand vorbereitet wurde, so groß war nach Erkenntnissen der internationalen Ermittler der Einfluss von Félicien Kabuga auf die Verbrechen. Als einer der reichsten Männer Ruandas mit engen Verbindungen in die Staatsspitze soll er Propaganda gegen die Tutsi verbreitet und Täter organisiert und bewaffnet haben. Nach seiner Verhaftung wird er sich wohl bald vor Gericht verantworten müssen - 26 Jahre nach dem Massenmord an etwa 800.000 Menschen.