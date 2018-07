Der Tag Migration ist keine Krise

Während Deutschland über Grenzschutz diskutiert, bahnen sich bereits neue Migrationskrisen an - so die Warnung des Entwicklungsministers. Hat er Recht? Und: Die Debatte ums Urheberrecht im Internet wird scharf geführt. Was steht auf dem Spiel?

Von Sarah Zerback

