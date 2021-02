Der Tag Militärputsch in Myanmar Von Sonja Meschkat

Aung San Suu Kyi bei ihrer Ansprache in Naypyidaw (AFP / Ye Aung Thu)

Das Militär in Myanmar hat die aktuelle Regierung festgesetzt und die Macht übernommen. Was das für die Demokratiebewegung heißt und was der Putsch für Regierungschefin Aung Sang Suu Kyi bedeutet. Außerdem: Die Proteste in Russland gegen Putin und für die Freilassung Nawalnys halten an. Was ist der eigentliche Kern der Proteste?

Mitwirkende:

Holger Senzel, ARD-Studio Singapur

Thielko Grieß, Dlf Korrespondent Russland

