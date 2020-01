Der Tag Mode und Politik

In Berlin beginnt die Modewoche, die Fashion Week - ein Anlass, diese Industrie näher in den Blick zu nehmen. Welchen Eindruck hinterlässt die Klima-Debatte auf den Laufstegen und in den Mode-Konzernen? - Außerdem: Eine erste Einigung im Renten-Streit in Frankreich.

Von Tobias Armbrüster

