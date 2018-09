Saddam Hussein nannte den Krieg mit den USA die "Mutter aller Schlachten". Innenminister Horst Seehofer lehnt sich jetzt an diese Formulierung an, wenn er davon spricht, die Migration sei die "Mutter aller Probleme". Der Vize-Präsident des Deutschen Bundestags, Thomas Oppermann, SPD, forderte im DLF heute ziemlich unverklausuliert Seehofers Rücktritt. Doch an einem Bruch der Koalition hat derzeit niemand der Beteiligten ein Interesse, schildert Katharina Hamberger.

Machtpoker in Syrien

Mehrere Millionen Zivilisten leben in der nord-syrischen Provinz Idlib. Sie bereiten sich darauf vor, dass syrische Truppen den Sturm auf die Region beginnen. Heute kommen in Teheran die Präsidenten Russlands, des Iran und der Türkei zusammen. Doch die alle haben ihre eigenen Interessen. Die erklärt ARD-Korrespondent Carsten Kühntopp.

