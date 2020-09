29 Beamte der NRW-Polizei wurde heute suspendiert. Ihnen wird vorgeworfen in Chatgruppen Mitglied gewesen zu sein, in denen rechtsextremistische Bilder und Gedanken geteilt wurden. NRW-Korrespondentin Vivien Leue erläutert den Fall.

Boris Johnson will in London ein neues Binnenmarktgesetz durchsetzen, was von vielen Beobachter*innen und der Europäischen Union als Bruch des Brexit-Vertrags gewertet wird. Unser Reporter Burkhard Birke erklärt, warum und was die Folgen sein könnten.