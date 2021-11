Der Tag Neus Duo für die SPD

Mitten in den Koalitionsverhandlungen klärt die SPD geräuschlos ihre offene Führungsfrage. Lars Klingbeil soll zusammen mit Saskia Esken die neue Doppelspitze bilden. Konflikte und Querelen sind trotzdem nicht ausgeschlossen. Außerdem: Was dafür spricht, dass die Weltklimakonferenz in Glasgow ein Erfolgt wird.

Von Jasper Barenberg

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek