Der Tag Oscars 2019: Das letzte Aufbäumen des weißen Amerikas

"Greenbook" ist mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet worden. Doch die Tragikkomödie ist nur vordergründig ein Anti-Rassismus-Film. Außerdem: In Doha verhandeln die USA wieder direkt mit den Taliban um einen Frieden in Afghanistan. Was denken die Afghanen selbst darüber?

Von Philipp May

