Der Tag Parlamentarische Sommerpause

Der Bundestag macht ab heute Sommerpause. Aber was heißt das eigentlich für den politischen Betrieb? Und wenn jetzt was passiert? Außerdem: Die Änderungen am Staatsbürgerschaftsrecht und warum sie so umstritten sind.

Von Ann-Kathrin Büüsker

