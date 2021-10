Der Tag Pflegenotstand: Was tun gegen den Arbeitskräftemangel?

In der Pflege ist heute schon das spürbar, was uns bald in ganz vielen Bereichen droht: Deutschland läuft auf einen massiven Arbeitskräftemangel zu. Wie wir gegensteuern können. Außerdem: Die deutsche Parteienfinanzierung vor dem Bundesverfassungsgericht.

Von Philipp May

