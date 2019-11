Die Fraktionen des Bundestages haben sich darauf verständigt, das Prozedere im Parlament umzustricken. Künftig soll es keine donnerstäglichen Mammutsitzungen bis in die tiefe Nacht mehr geben, auch um die Parlamentarier*innen etwas zu entlasten. Einzig die AfD ist damit nicht einverstanden - mit teils sehr guten Argumenten, wie Gudula Geuther aus unserem Hauptstadtstudio erläutert. Gerade für die kleinen Fraktionen wird so in einigen Debatten relevante Redezeit verloren gehen.

Die neue EU-Kommission

Das Europaparlament hat heute die neue EU-Kommission bestätigt, am Sonntag kann sie ihre Arbeit aufnehmen. Welche Aufgaben auf die Kommission rund um die Vorsitzende Ursula von der Leyen zukommen, schildert unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein.

Digitales Erinnern und das Recht auf vergessen werden

Das Bundesverfassungsgericht hat heute das Recht auf vergessen werden bestätigt. Was heißt das für unser digitales Erinnern? Ein Gespräch mit Ellen Euler, Professorin für Open Data an der Fachhochschule Potsdam.

