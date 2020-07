Der Tag Polizei-Affäre um Drohmails

In der Affäre um rechtsextremistische Drohmails ist der hessische Polizeipräsident zurückgetreten. Außerdem: Ein ungewöhnlicher Nationalfeiertag in Frankreich, an dem Emmanuel Macron besonders unter Druck steht.

Von Katharina Peetz

