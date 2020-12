Der Tag "Querdenker" Baden-Württemberg - ein Fall für den Verfassungsschutz Von Sonja Meschkat

Teilnehmer der "Querdenken"-Demo in Düsseldorf (imago images / Felix Jason)

Die selbsternannte Querdenker-Bewegung hat ihren Ursprung in Baden-Württemberg. Das Bundesland ist jetzt auch das erste, das die Bewegung vom Verfassungsschutz beobachten lässt. Über die Gründe und was das für die Initiatoren bedeutet. Außerdem: Abschiebestopp nach Syrien. Was eigentlich hinter der Debatte steckt.

Mitwirkende:

Katharina Thoms, Landeskorrespondentin Baden-Württemberg

Kristin Helberg, Journalistin und Syrienexpertin

